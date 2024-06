Meteo, possente risalita di aria calda e impennata delle temperature: ecco il caldo africano

15 giugno 2024 a

Fine settimana estivo su gran parte d’Italia. E la prossima settimana arriva l’ondata di caldo africano. Intanto, secondo quanto riferisce il Centro Meteo Italiano, l’alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo assicura stabilità e clima estivo ma ancora senza eccessi di caldo. Oggi il tempo si manterrà stabile,«e con sole prevalente sulle regioni centro-meridionali, mentre piogge e temporali interesseranno il settentrione, con fenomeni anche intensi soprattutto al Nord-Ovest». Le temperature saranno in graduale rialzo, soprattutto al Centro-Sud, dove i valori termici si porteranno anche leggermente sopra media.

«Nella giornata di domani, un piccolo e blando cavetto d’onda in quota andrà a transitare sul Mediterraneo fino a raggiungere l’Italia in serata. Questo porterà molti disturbi nuvolosi durante la giornata al Sud e sulle Isole Maggiori ma con poche piogge, mentre maggiori spazi di sereno si avranno al Centro-Nord, ma con qualche fenomeno pomeridiano sulle Alpi. Qualche piovasco potrà comunque interessare la Sardegna e nelle ore serali isolati precipitazioni non sono escluse sul basso versante tirrenico. Le temperature risulteranno generalmente in linea con le medie del periodo o leggermente sopra media al Centro-Sud. Clima dunque estivo in Italia, ma senza eccessi caldo».

Situazione tranquilla sotto il profilo termico «fino all’inizio della prossima settimana - spiega ancora il Cmi - quando una vasta struttura depressionaria affonderà verso la Penisola Iberica. Questo causerà a partire da Martedì una possente risalita di aria calda dal nord Africa con impennata dei termometri da Nord a Sud. Condizioni meteo asciutte soprattutto al Centro-Sud con anomalie positive che nella seconda parte della settimana raggiungeranno anche i +10/12 gradi. Lieve attenuazione del caldo forse nel weekend, possibili temporali al Nord».