Prezzi benzina, parola fine sui ribassi ininterrotti. L'effetto del rialzo sulle medie

Si rivede il segno ‘più’ sui listini dei prezzi dei carburanti consigliati dei maggiori marchi, dopo quasi due mesi all’insegna dei ribassi e dopo due sessioni al rialzo per le quotazioni dei prodotti raffinati. Non ne risentono per ora le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, praticamente invariate rispetto a ieri. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,846 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,850, pompe bianche 1,838), diesel self service a 1,696 euro/litro (invariato, compagnie 1,699, pompe bianche 1,688). Benzina servito a 1,989 euro/litro (-1, compagnie 2,030, pompe bianche 1,907), diesel servito a 1,839 euro/litro (-1, compagnie 1,880, pompe bianche 1,758). Gpl servito a 0,708 euro/litro (invariato, compagnie 0,717, pompe bianche 0,697), metano servito a 1,325 euro/kg (invariato, compagnie 1,339, pompe bianche 1,314), Gnl 1,209 euro/kg (+2, compagnie 1,212 euro/kg, pompe bianche 1,206 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,939 euro/litro (servito 2,203), gasolio self service 1,810 euro/litro (servito 2,081), Gpl 0,843 euro/litro, metano 1,448 euro/kg, Gnl 1,242 euro/kg.