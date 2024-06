Meteo, la perturbazione dall'Atlantico punta l'Italia. Sottocorona: quando colpirà

13 giugno 2024 a

Una perturbazione rovina il weekend degli italiani? A spiegare la situazione meteo è Paolo Sottocorona, esperto di La7, che si collega durante la puntata di Omnibus per fare un quadro della situazione sopra i cieli europei e italiani: “Questa mattina ci sono due zone nuvolose, una al nord una al sud, di origine diversa, ma in realtà ne abbiamo tre da tenere sott’occhio, perché una è quella che si trova sull’Atlantico, la sua forma ad arco ci parla, anche se non di tipo invernale ovviamente, ci parla di una perturbazione. Si vedrà quale strada prenderà”.

Il meteorologo si concentra poi sulle previsioni giorno per giorno nel nostro Paese: “Oggi, giovedì 13 giugno, queste nuvole in realtà al sud non è previsto che diano precipitazioni significative, al nord nella zona del basso Piemonte, Liguria, l’Emilia, hanno qualche fenomeno che in Liguria potrebbe essere anche localmente intenso, ma è una zona molto piccola, molto circoscritta, quindi potrebbe aversi qualche fenomeno un po' più intenso. Sul resto del nord eventualmente piogge, ma deboli, quindi non sono molto attive queste nuvole. Piuttosto nel pomeriggio, non durante la mattina, visto che al centro di nuvole non ce ne sono molte, sull'Appennino centrale, quindi Lazio, Umbria e poi il versante Adriatico, soprattutto le Marche, in parte l’Abruzzo, con qualche fenomeno intenso, circoscritto al pomeriggio ma di una certa di una certa consistenza. Domani, venerdì 14 giugno, di questa instabilità così parziale resta molto poco. Perché al sud non ci sono neanche nuvole, al centro nemmeno, in pianura al nord niente, qualche debole pioggia sulle zone montuose in prossimità delle zone alpine e prealpine, un poco anche in Liguria. Ma insomma una giornata che è al 90% stabile un po' ovunque. Nella giornata di sabato 15 giugno quella perturbazione sull'Atlantico arriva a prendere la Francia, la Svizzera e parte delle nostre zone alpine, almeno quelle centro occidentali, con qualche fenomeno intenso. Sulle Alpi ad una certa quota può anche nevicare. Sono quote elevate. Sennò qualche precipitazione, non molto forte, ma ci può essere anche sulla parte orientale. In pianura al nord arriva forse qualche nuvola, centro e sud col tempo sicuramente stabile”.

Sottocorona conclude il suo appuntamento con un focus sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora in calo ma ancora piuttosto elevate nel sud peninsulare e in Sicilia, non più al centro e in Sardegna, non sono valori bassi, però neanche esagerati come in qualche caso sono stati nei giorni precedenti. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è in diminuzione al sud, dove sono ancora un po' alte, in aumento un po' su tutte le altre zone”.