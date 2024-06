Meteo, Giuliacci anticipa l'arrivo del caldo peggiore: la data per i 40 gradi

12 giugno 2024 a

Un focus sul caldo estivo e sull’anticiclone africano. In un video apparso sul canale YouTube di MeteoGiuliacci, il colonnello Mario Giuliacci si dedica ad un’analisi sulle temperature: “L’anticiclone africano sarebbe dovuto essere sull’Italia ai primi di maggio secondo la statistica climatica, invece non è arrivato, come previsto, ed ha tardato anche a giugno, visto che è arrivato da 2-3 giorni. È piuttosto debole e fino all’11 giugno non ha dato luogo ai 40° che moltissimi vi avevano strombazzato da giorni. È debole e tale resterà fino a lunedì 17 giugno, con massime intorno ai 30-35 gradi al sud, 28-32 al centro, meno di 30 al nord”.

Temporali e giù le temperature. Ma c'è una data clou per il miglioramento del tempo

Che cosa succederà dopo? Arriverà il caldo asfissiante? Sembra proprio di sì a sentire il meteorologo: “Invece attenzione tra il 18 e il 22 giugno, quando l’anticiclone africano diventerà possente e darà luogo ad un’ondata di caldo, piuttosto breve perché durerà fino al 22, ma con valori di 34-38 gradi al sud, punte di 40 gradi sulla Puglia, sul materano e sulla Sicilia. Sempre tra il 18 e il 22 32-35 gradi al centro e sulla Sardegna, al nord invece valori tra 28 e 32 gradi”.