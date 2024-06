Meteo, la "macchia circolare" che spaventa. Sottocorona: dove il maltempo

10 giugno 2024 a

Sulla carta che Paolo Sottocorona mostra in diretta al Tg di La7 c'è "una macchia circolare al Nord" che potrebbe preannunciare nuovi "fenomeni intensi". "Qualche pioggia e polvere sahariana sono passate al Centro ieri sera, ma al momento i fenomeni non ci sono", ha precisato poco dopo l’esperto. Che giornata ci attende? "Al momento la parte centroorientale del Nord è interessata da fenomeni anche intensi. Qualcuno anche sulle zone di Nord-Ovest. Deboli al centro. Al Sud sostanzialmente assenti", ha anticipato il meteoorologo.

Domani, martedì 11 giugno, "i fenomeni al Nord saranno meno intensi. Al Centro quasi nessuna pioggia ormai così come al Sud". Mercoledì, il maltempo non mollerà la presa sul Nord. "Abbiamo due tipi di tempo diverso: al centro e al Sud caldo ma in attenuazione; quello del Nord decisamente perturbato". Per quanto riguarda le temperature minime, poi, "sono elevate al Sud e non riescono a scendere e sicuramente non basse al Nord", ha concluso.