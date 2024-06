Meteo, "picchi al di sopra dei 34 gradi": Giuliacci indica le date da segnare in rosso

09 giugno 2024 a

a

a

Il caldo e il sole lasciavano ben sperare in un assaggio (neanche poi tanto in anticipo) dell'estate. Eppure, secondo quanto anticipa il colonnello Mario Giuliacci, potremmo essere presto costretti a dover fare i conti con acquazzoni improvvisi e, in alcuni casi, temporali prolungati. "Un'Italia divisa in due" è quella che dobbiamo aspettarci. "Alta pressione e umide correnti atlantiche si spartiranno il nostro Paese", ha assicurato il noto fisico dell'atmosfera su meteogiuliacci.it .

Quando ci sarà il massimo del caldo. Giuliacci indica la data: fino a 40°

L'alta pressione si è affacciata sull'Italia, ma ancora non ha travolto il Nord Italia, dove anche la prossima settimana si registrerà il passaggio di qualche "piovosa perturbazione atlantica". La prima potrebbe colpire già stasera, domenica 9 giugno. "Rovesci e temporali torneranno a bagnare praticamente tutto il Nord, con residua instabilità che lunedì 10 favorirà ancora la formazione di numerosi temporali al Nord e parziale coinvolgimento anche di Toscana, Umbria e Marche", ha spiegato l'esperto.

"Più intensa ed estesa". Sottocorona: dove arriva la pioggia

Una seconda perturbazione, invece, potrebbe arrivare tra martedì 11 e mercoledì 12 in tutto il Nord. Escluse, però, Emilia e Romagna. "E dopo un giovedì 13 e venerdì 14 di sostanziale tregua, è possibile un altro passaggio perturbato nel weekend del 15-16 giugno, con piogge sempre per lo più concentrate al Nord", ha continuato il meteorologo. L'alta pressione, però, terrà nella morsa del caldo i cittadini delle regioni meridionali. "Il caldo non sembra intenzionato ad allentare la presa fino a domenica 16", ha precisato. Possibili picchi "anche al di sopra dei 34 gradi".