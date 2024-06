Meteo Sottocorona: dove arrivano le piogge: "Più intense ed estese"

09 giugno 2024 a

Instabilità domina il meteo delle prossime ore. Ad assicurarlo è Paolo Sottocorona nel TgLa7. La situazione è in peggioramento già a partire dalla giornata di domenica 9 soprattutto nelle regioni del nord. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

"Domenica 9 qualche pioggia debole anche al centro ma a nord-ovest le zone di pioggia cominciano a essere più intense e più estese. In pianura al nord le precipitazioni sono più deboli ma è una situazione di forte instabilità. Lunedì 10 stessa situazione ma fenomeni intensi anche in Veneto e Lombardia. Qualche pioggia riguarda anche le zone centrali. Invece al sud solo qualche nuvola. Martedì 11 resterà instabilità al nord, deboli precipitazioni sull'Emilia e centro e sud sempre nuvole ma senza pioggia. Le temperature minime saranno ancora piuttosto elevate al sud. In Sardegna e Calabria le temperature minime resteranno anche sopra i 20 gradi".