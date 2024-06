Meteo, quando ci sarà il massimo del caldo. Giuliacci indica la data: fino a 40°

08 giugno 2024 a

Fa già caldo in molte zone d'Italia ma l'estate in realtà è in ritardo. "L'anticiclone africano doveva essere già presente ai primi di maggio e invece tutto maggio è stato assente perché ha piovuto. E adesso ancora non è arrivato", afferma il colonnello Mario Giuliacci in un video pubblicato sul suo canale YouTube . Quando si allungherà sull'Italia? Tra "sabato 8 o domenica 9 giugno. Interesserà in maniera moderata il sud, debole al centro e quasi assente al nord. Sabato e domenica avremo 27 o 28 gradi al nord, 30-33 al centro e 34-36 gradi al sud ma con qualche punta di 37-38 gradi in Puglia, Materano, Calabria ionica e l'est della Sicilia". E ancora: nel pieno del suo influsso, raggiungeremo i "40 gradi" in ben "50 località".

Poi tra domenica e giovedì avremo "una fase piovosa su tutto il nord e da martedì anche al centro e niente al sud - continua il meteorologo - ma le temperature calano ovunque. L'anticiclone africano, infatti, si ritira. Poi tra il 15, il 16 e il 20 torna un po' al sud ma con valori meno alti, quasi niente al centro e senz'altro nulla al nord", conclude Giuliacci, punto di riferimento del meteo.