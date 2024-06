Meteo, Sottocorona indica le zone rosse: "Fenomeni intensi". Ecco quali sono

08 giugno 2024 a

"Al Sud è ancora sereno. Al Centro solo qualche nuvola. Al Nord, sulla parte orientale qualche pioggia e su quella occidentale cominciano a comparire zone gialle o tendenti al rosso che indicano fenomeni intensi": questo è il quadro delineato da Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. "Si formano queste nuvole intense e qualche precipitazione più estesa sicuramente c'è", ha spiegato il meteorologo parlando della giornata di oggi.

Per quel che ricorda la giornata di domani, si vedranno già gli effetti del cambiamento anticipato. "Anche parte del Trentino, la Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta" saranno interessati da "fenomeni intensi". Con qualche differenza. La pioggia, infatti, raggiungerà anche la pianura: l'Emilia Romagna, la Toscana, in parte il Lazio. "Molto meno al Sud", ha chiarito l'esperto. Lunedì, poi, "il maltempo si estende dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia". Qualche precipitazione, "non molto intensa", si registrerà in Toscana, Lazio, in Umbria e in parte nelle Marche.