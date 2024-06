Meteo, arriva l'estate vera. Giuliacci: dove e quando i "picchi di caldo"

07 giugno 2024 a

a

a

Finalmente è vero: l'estate sta arrivando. L'alta pressione sta gradualmente interessando l'Italia e, in questo mese di giugno, "farà sentire la sua presenza". Parola del colonnello Mario Giuliacci, che analizzando le ultime proiezioni dei modelli ha diffuso le ultime previsioni meteo. A essere colpite saranno maggiormente le Isole, le regioni del Sud e parzialmente il Centro. "Nei prossimi 10 giorni sono quindi attese condizioni meteo sostanzialmente stabili e asciutte", ha scritto l'esperto, lasciando così ben sperare tutti coloro che hanno programmato di partire a breve.

Sottocorona gela tutti: "Non durerà", amara sorpresa nel week end