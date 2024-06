Prezzi di benzina e diesel, buona notizia: ancora ritocchi al ribasso

07 giugno 2024 a

Buona notizia per chi è pronto a fare i bagagli e a partire in macchina. Le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi tornano a salire ma sulla rete carburanti si fanno ancora sentire gli effetti dei tagli dei giorni scorsi. Le medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano infatti in calo. E arrivano nuovi ritocchi al ribasso degli operatori, con Tamoil scesa di 1 centesimo sui prezzi raccomandati dei due carburanti.

Venendo al dettaglio dell’andamento sulla rete, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 6 giugno, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,857 euro/litro (1,861 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,847 e 1,867 euro/litro (no logo 1,853). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,706 euro/litro (rispetto a 1,710), con i diversi marchi tra 1,695 e 1,715 euro/litro (no logo 1,703).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,001 euro/litro (2,005 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,933 e 2,069 euro/litro (no logo 1,912). La media del diesel servito è 1,851 euro/litro (contro 1,855), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,784 e 1,917 euro/litro (no logo 1,761). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,714 e 0,734 euro/litro (no logo 0,701). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,309 a 1,385 euro/kg (no logo 1,322).