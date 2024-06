Natisone, fino a quando sarà cercato Cristian: la speranza dei familiari

06 giugno 2024 a

Sono riprese per il settimo giorno le ricerche di Cristian Molnar, il 25enne romeno sparito nella piena del Natisone assieme alle amiche Patrizia e Bianca, i cui corpi senza vita sono stati ritrovati negli scorsi giorni. Oggi le condizioni meteorologiche sulla zona sono migliorate e il livello del fiume sta scendendo, dando maggiori possibilità di avvistare il corpo del giovane. Nei giorni scorsi erano affiorati alcuni indumenti che, però, si è scoperto non appartenevano a Cristian. Lo scandagliamento di fondali e argini, qualora non dovesse essere trovato prima il corpo, proseguirà certamente fino a domenica. Anche oggi sta operando un’ottantina di persone tra vigili del fuoco e volontari di protezione civile. Sul posto anche i familiari di Cristian che non disperano di trovare ancora vivo il giovane.

Nel frattempo, in merito alle polemiche sui soccorsi sul Natisone, è intervenuto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine di un incontro a Trieste: «Siamo di fronte a protocolli nazionali. Dopo di che è giusto che la parte tecnica faccia valutazioni per capire se è stato fatto il massimo rispetto ai protocolli esistenti. C’è la magistratura inquirente e ognuno faccia il suo lavoro. Però rifuggo dalle polemiche su questo tema perché mi sembrerebbe una speculazione assolutamente fuori di luogo vista la tragedia che è avvenuta».