Prezzi benzina, prosegue il calo: ecco fino a quanto scendono

05 giugno 2024 a

a

a

Prosegue la discesa delle quotazioni internazionali dei raffinati e arrivano nuovi ribassi degli operatori sulla rete carburanti. A muoversi è Eni con -1 centesimo sui prezzi raccomandati di benzina e diesel. In attesa di assorbire gli ultimi interventi, le medie dei prezzi praticati alla pompa risultano in calo per effetto dei precedenti tagli. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 4 giugno, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,864 euro/litro (1,867 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,854 e 1,873 euro/litro (no logo 1,860).

I prezzi di benzina e diesel calano ancora: gli ultimi dati

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,713 euro/litro (rispetto a 1,716), con i diversi marchi tra 1,703 e 1,721 euro/litro (no logo 1,709). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,007 euro/litro (2,010 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,941 e 2,078 euro/litro (no logo 1,917). La media del diesel servito è 1,859 euro/litro (contro 1,862), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,794 e 1,927 euro/litro (no logo 1,767). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,716 e 0,734 euro/litro (no logo 0,701). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,308 a 1,381 euro/kg (no logo 1,319).