Il tempo passa, Il Tempo resta: oggi in edicola il numero speciale per gli 80 anni

Il tempo passa, Il Tempo resta. Nell’edizione in edicola oggi, mercoledì 5 giugno, il prestigioso quotidiano romano festeggia i suoi ottant’anni di storia con un inserto di trentadue pagine interamente dedicato. Fondato dal senatore Renato Angiolillo uscì per la prima volta in edicola il 6 giugno del 1944 in occasione dell’ingresso a Roma delle truppe angloamericane. Nell’inserto, che narra l’avventura del quotidiano da Angiolillo ad Angelucci, scorre la storia delle pagine salienti degli ultimi ottant’anni della Repubblica e del mondo intero.

Il Tempo compie 80 anni e continua a raccontare l'Italia e il mondo che cambiano

Copertine storiche e molte delle prestigiose firme che hanno arricchito le pagine de Il Tempo dal 1944 ad oggi. Oltre all’introduzione del direttore Tommaso Cerno, gli interventi di Gianni Letta e giornalisti illustri quali Francobaldo Chiocci, Gian Franco Svidercoschi, Ulderico Piernoli, Franco Cardini, Ruggero Marino, Maurizio Piccirilli e molti altri. Nella sessione sport infine un ricordo del presidente del Coni Giovanni Malagò. Perché il tempo passa, ma Il Tempo resta.