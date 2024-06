"Israele e l'antisemitismo negato". Il convegno a Roma

04 giugno 2024 a

a

a

"Israele e l'antisemitismo negato". È questo il titolo dell'incontro in programma lunedì 10 giugno alle 20.30 a Il Pitigliani, in via dell'Arco de' Tolomei, a Roma. Nella locandina dell'evento si legge che "criticare Israele utilizzando parole come genocidio, sterminio, nazismo, non può essere considerato un esercizio innocente. Chi oggi utilizza quelle parole s'iscrive di diritto nella lunga storia dell'antisemitismo".

"Nuova operazione a Rafah". L'annuncio di Tel Aviv: qual è il destino di Gaza

All'incontro parteciperanno Aurelio Mancuso, Presidente Equity Italia, Giovanni Bachelet, Professore di Fisica, figlio di Vittorio ucciso dalle Brigate Rosse, Tommaso Giuntella, giornalista RAI, Antonino Monteleone, giornalista Mediaset e Alessandra Libutti, scrittrice e giornalista. Modera l'incontro Filippo Piperno, Giornalista ed esperto di Comunicazione e Media Relations. Per partecipare all’evento, promosso dalla Comunità ebraica di Roma, il Maccabi Italia e il magazine online InOltre, basta iscriversi compilando il modulo Google disponibile cliccando a questo link: https://forms.gle/yZbFSTRXULcVKEBf8.