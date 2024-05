Gaza, Israele recupera i cadaveri di tre ostaggi. Ma c'è uno spiraglio per i colloqui

24 maggio 2024 a

I corpi di altri tre ostaggi in mano ad Hamas sono stati recuperati durante la notte nel nord della Striscia di Gaza dalle forze di sicurezza israeliane. L’IDF ha ritrovato i cadaveri di Oriòn Hernàndez Radoux, 30 anni, Hanan Yablonka, 42 anni, e Michel Nisenbaum, 59 anni, che erano stati rapiti nella zona di Mefalsim e, secondo i media israeliani, uccisi in occasione dell’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre. Fino a poco tempo fa non si avevano informazioni sul loro stato e si credeva che fossero vivi. Hernàndez Radoux, cittadino franco-messicano, secondo il Times of Israel era il fidanzato di Shani Louk, uno dei quattro ostaggi trovati cadavere a Jabaliya la settimana scorsa. Hernàndez Radoux e Yablonka erano al rave Supernova il giorno dell’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Si riaccende nel frattempo una flebile speranza di far ripartire i colloqui per un cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi ancora in mano ad Hamas. Il direttore della CIA, William Burns, è atteso oggi a Parigi, riferisce una fonte occidentale vicina al dossier citata da AFP. Secondo il Times of Israel, Burns dovrebbe incontrare il capo del Mossad David Barnea e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. L’incontro ad alto livello sarà il primo da quando i negoziati si sono interrotti due settimane fa, dopo che Hamas ha risposto a una proposta avanzata da mediatori americani, qatarioti ed egiziani con proposte ritenuti inaccettabili sia dagli Stati Uniti che da Israele. Non è chiaro se anche il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel parteciperà all’incontro come ha fatto in passato, ma il Cairo rimarrà coinvolto nel processo di mediazione, hanno detto un funzionario statunitense e un funzionario israeliano, confermando quanto riportato dal sito di notizie Axios.