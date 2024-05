Vermocane carnivoro, scatta l'allarme al Sud: che cos'è e quali sono i rischi

30 maggio 2024 a

È scattato l'allarme in Italia per il "vermocane carnivoro", una creatura molto vorace nota per via degli aculei con tossine urticanti e in grado di risultare insidiosa per le specie autoctone e dannosa per i pescatori. Le cause della sua proliferazione vanno cercate nel caldo e nel riscaldamento dei mari e l'allerta è alta soprattutto al Sud. In particolare in Sicilia, in Calabria e in Puglia.

"Sono una specie endemica del Mediterraneo e in passato la loro popolazione era sotto controllo, ma con le ondate anomale di caldo degli ultimi due-tre anni i vermocane si sono moltiplicati a dismisura e mangiano di tutto. Capita di trovarli anche fino a riva", ha spiegato Michela D'Alessandro dell'Ogs, membro del gruppo di studio del fenomeno di cui fanno parte anche i colleghi Marco Graziani e Valentina Esposito.