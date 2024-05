Migranti, il modello Albania piace all'Ue. Piantedosi: "Lavorano con noi 14 governi"

Antonio Adelai 29 maggio 2024 a

Malgrado le polemiche strumentali scatenate dalle opposizioni di casa nostra, l’intesa tra Italia e Albania sulla gestione dei migranti è considerata da apripista per una soluzione davvero sostenibile del problema e comincia sul serio a fare dei proseliti all’interno dello stesso Vecchio Continente. A confermarlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che interpellato da Il Tempo ha spiegato: «L’Albania è un Paese ufficialmente candidato all’adesione all’Unione europea ed è un partner affidabile dell’Italia e dell’Europa. Il Protocollo Italia-Albania è considerato un esempio di collaborazione virtuosa che ha suscitato interesse nelle cancellerie europee. Dimostrazione ne è - ha continuato sempre l’esponente dell’esecutivo - la lettera a firma mia e di altri 14 ministri dell’Interno della Ue, appartenenti a governi di ispirazioni politiche anche diverse, dove si fa espressamente riferimento al Protocollo. La collega tedesca, Nancy Faeser, ha dichiarato in un’intervista di guardare con interesse al modello innovativo proposto dall’Italia. L’accordo tra Italia e Albania è un modello unico nel suo genere che consente di sviluppare una collaborazione operativa per la gestione dei flussi migratori via mare con un Paese terzo sicuro, nel pieno rispetto del diritto internazionale».

Dichiarazioni, quelle del titolare del Viminale, che certificano, se mai ce ne fosse stato bisogno, la bontà dell’operazione siglata tra il governo guidato da Giorgia Meloni e quello albanese di Edi Rama. Insomma, è un percorso nuovo, è una rotta decisamente efficace quella tracciata dal presidente del Consiglio italiano per quanto concerne la questione dei flussi migratori, tanto da meritare un apprezzamento trasversale all’interno della Ue, come dimostrano le parole di una esponente, peraltro del Partito socialdemocratico tedesco, come appunto Faeser. D’altra parte, era stata Meloni in persona, nei giorni scorsi, a parlare di un accordo con l'Albania che «funziona. Processiamo le richieste di asilo sul territorio albanese, sotto la giurisdizione italiana - aveva sottolineato il premier a "Mattino cinque news" su Canale 5 - ed è un modello totalmente innovativo».

Altro che il flop, altro che il bluff denunciato vanamente dalle minoranze: quello con l’Albania sull’accoglienza dei migranti è un Protocollo che in tanti cominciano a invidiarci e che rappresenta già un esempio, un punto di riferimento per altri Stati membri dell’Unione europea. Un segno evidente, quest’ultimo, che la strada intrapresa dall’Italia va nella giusta direzione, alla faccia dei gufi nostrani.