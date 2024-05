Migranti, la Germania vuole il "modello Italia-Albania". Panico nella sinistra

27 maggio 2024 a

a

a

La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, ha mostrato interesse per il cosiddetto "modello" tra Italia e Albania, mentre ha escluso una possibile soluzione come il "modello Ruanda" adottato dal Regno Unito. E la sinistra fa nel panico. «Non vedo l’ora di vedere cosa farà l’Italia insieme all’Albania», ha detto Faeser in un’intervista a Stern. A differenza del discusso modello ruandese, l’Italia vuole gestire direttamente le procedure di asilo in Albania, il che è qualcosa di diverso, ha spiegato Faeser. «Si tratta di un modello interessante che sto discutendo con il mio omologo italiano», ha affermato la ministra dell’Interno tedesca. «Ma dubito che le procedure di asilo possano svolgersi su scala più ampia in un Paese piccolo come il Ruanda. Quanti rifugiati ha accolto finora il Ruanda per altri Paesi? Il Regno Unito sta attraversando un momento molto difficile qui, per usare un eufemismo», ha aggiunto Faser, sottolineando che è molto più importante continuare a concentrarsi su una migliore protezione delle frontiere esterne e su procedure più rapide, come previsto dalla riforma della legge sull’asilo dell’Ue.

Rama furioso con Repubblica: "Frasi mai dette". Il patto con Meloni? "Lo rifarei altre cento volte"

Il governo tedesco sta attualmente esaminando se e in quali circostanze le procedure di asilo nei Paesi terzi sarebbero legalmente possibili. Ma la domanda centrale resta: «Quale Stato sarebbe effettivamente disposto ad accogliere un numero maggiore di rifugiati? Quale Paese garantirebbe la sicurezza di queste persone e, se respinti, li rimpatrierebbe? E tutto questo nel rispetto dei diritti umani», ha commentato ancora la ministra tedesca.