Medicina, ci sono duemila posti in più. Verso la fine graduale del numero chiuso

Antonio Sbraga 27 maggio 2024 a

a

a

Aumentano i posti a disposizione per i futuri camici bianchi. Sono diventati, infatti, oltre ventimila gli «slot disponibili» per la facoltà di Medicina e odontoiatria. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti 756, 757, e 758 che definiscono i posti provvisori disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese) e Medicina veterinaria (lingua italiana), per il prossimo anno accademico, 2024/2025. Per Medicina e Chirurgia sono previsti 20.867 posti, di cui 1.400 sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Per l’anno accademico precedente erano stati assegnati, invece, 18.331 posti per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 1.305 per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Mentre sono in totale 1.535 i posti provvisoriamente disponibili per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, di cui 116 riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero.

Esami e visite anche sabato e domenica: cosa cambia con il Dl anti-liste d'attesa

Tutti posti attribuiti agli atenei in via provvisoria, in attesa della definizione dell’accordo che sarà assunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. «Abbiamo aumentato i posti e lo faremo ancora perché è doveroso - ha spiegato la ministra Bernini, intervistata durante il Festival dell’Economia di Trento -. Sempre evitando la pletora medica e nel rispetto dei fabbisogni: non siamo degli sconsiderati e non facciamo demagogia però è importante allargare». E proprio per domani è stata fissata la prima giornata dei test per coloro che aspirano a diventare medici. Avranno cento minuti per rispondere a 60 domande i 71.508 candidati che si metteranno alla prova per tentare di diventare studenti di Medicina. Per il prossimo anno accademico raddoppieranno i posti messi a concorso rispetto a quelli del 2013, quando erano più o meno diecimila.

"Drastica perdita di peso": Kate, la voce che fa preoccupare gli inglesi

Sono due le date in programma per il test di accesso: dopo quella di domani la seconda si terrà il prossimo 30 luglio. Il 5 maggio il Ministero aveva comunicato che era disponibile online il database da cui verranno estratti i quesiti per i test di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria. Il database, realizzato ad hoc dal Consorzio Cineca, contiene tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per le prove di domani e di mercoledì 29 (Veterinaria). I quiz vertono sulle cinque materie richieste (competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, chimica, biologia, fisica e matematica) e consentono di filtrare le domande per argomento e parola chiave. Le domande saranno 5 di logica, 23 di biologia, 15 di chimica, 13 in totale tra fisica e matematica. Le altre domande, invece, riguarderanno il percorso di studio degli anni precedenti.