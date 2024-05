Europee, le città più insicure: la classifica del crimine inchioda il Pd

27 maggio 2024 a

Siamo a meno di due settimane dal voto delle elezioni europee 2024 e i temi principali al centro delle campagne dei partiti di centrosinistra e di centrodestra appaiono agli antipodi. Mentre la sinistra continua a concentrarsi su diritti e ambiente, i partiti che formano la maggioranza di governo come Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, puntano su sicurezza e gestione dell'immigrazione. Ma come sono le nostre città in quanto a sicurezza? L'ultima classifica del Sole 24 Ore offre una fotografia oggettiva e affidabile. Le città più insicure, secondo l'indice 2023, sono Milano, Rimini e Roma. Non sfuggirà che sono città tutte amministrate dal Pd. Firenze, roccaforte rossa che in base agli ultimi sondaggi rischia seriamente di passare a sinistra alle prossime elezioni, è al quinto posto.

Nel dettaglio, Milano, nel 2022, sono stati denunciati 6.991 reati ogni 100.000 abitanti, con un incremento del 3,5% nel primo semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La classifica si basa su reati come omicidi, violenze sessuali, furti e rapine. spesso legati all'immigrazione irregolare. Il capoluogo lombardo negli ultimi mesi sembra essere al centro di una vera e propria escalation di episodi di criminalità e microcriminalità, legate anche a baby gang e gruppi di italiani di prima generazione. A Roma la musica non cambia, con gli ultimi tragici fatti come la sparatoria del Villaggio Prenestino fatale per una donna colpita da una pallottola vagante.