Eredità Agnelli, il giudice gela Elkann: cosa decide su società off shore e conti

26 maggio 2024 a

a

a

La verità sulle società offshore, le donazioni, i conti bancari, i quadri. Novità nell'ambito del contenzioso civile mosso da Margherita Agnelli contro i tre fratelli Elkann - John, Lapo e Ginevra - per l’eredità della madre Marella, deceduta nel febbraio 2019, vedova dell'Avvocato Gianni Agnelli. Come riporta il Corriere della sera, il giudice ritiene "presumibile" che i documenti relativi ai conti bancari e alle società offshore un tempo riconducibili alla vedova dell’Avvocato "siano nella «disponibilità» dei fratelli" e siano custoditi dal notaio svizzero Urs von Grünigen. L'ordinanza del giudice torinese Nicoletta Aloj riavvia un procedimento che nel luglio 2023 era stato sospeso in attesa che arrivassero a conclusione altre cause in Svizzera. E in questo ambito dispone la convocazione per un interrogatorio di John Elkann.

A rischio le quote della Dicembre? La decisione del giudice sull'eredità Agnelli

L'ad di Exor "dovrà raccontare al giudice la verità sul patrimonio ereditato dalla nonna, a cominciare da quello protetto in alcune società offshore delle Isole Vergini; e l’ordine che obbliga i fratelli Elkann e il notaio a esibire tutti i documenti relativi a conti bancari (se ne contano almeno 15) e a società con sedi in paradisi fiscali appartenuti a donna Marella", scrive il quotidiano. Il nipote del'Avvocato dovrà fornirre documentaziione anche sulle donazioni disposte tra il 2010 e il 2014 da Marella, probabilmente anche le opere d’arte passate di mano. Tuttavia, non dovranno essere esibiti gli atti della Dicembre, la cassaforte della famiglia. Elkann potrebbe essere sentito tra vari mesi, forse un anno, quando l'inchiesta penale potrebbe essere già chiusa. Nell'inchiesta aperta dai magistrati di Torino i fratelli Elkann, con il notaio von Grünigen e il commercialista Gianluca Ferrero, sono indagati per truffa ai danni dello Stato per il mancato pagamento della tassa di successione relativa all’eredità della vedova dell'Avvocato. Due fascicoli, penale e civile, che corrono paralleli.