Eredità Agnelli, duro colpo per Margherita nella causa con i figli

Va avanti senza sosta la causa per l’eredità di Gianni Agnelli, con una novità che fa sorridere Lapo, John e Ginevra Elkann e assesta un duro colpo a Margherita Agnelli, madre dei tre. Come riferisce Milano Finanza questo filone giudiziario riguarda le modalità di iscrizione dei soci della Dicembre - al 60% di John e il restante diviso a metà tra gli altri due fratelli - al registro delle imprese. “Per quasi vent’anni quella società creata nel 1984 che custodisce il tesoro della dinastia Agnelli-Elkann è rimasta avvolta nel mistero, niente atti costitutivi, segreto sui titolari e le loro quote, nessun bilancio”, spiega il quotidiano economico, che ripercorre le tappe della battaglia giudiziaria.

“La questione formale è che gli atti alla base della titolarità di socio depositati in Camera di Commercio non sono stati presentati in originale o con una copia conforme all’originale, il notaio ha attestato che sono ‘conformi al documento esibito’”, il nodo del contendere, con il tribunale del registro di Torino che però il 26 aprile ha dato ragione ai tre Elkann. A spiegare il tutto è stato il giudice del Registro, Enrico Astuni: “Il controllo del conservatore non viene integralmente eliso ma ricondotto al solo controllo formale essendo, invece, il controllo qualificatorio e di legittimità già necessariamente svolto dal notaio rogante o che ha autenticato la scrittura privata”. Ma restano alcuni problemi. Quali sono le conseguenze di questo intreccio?

Che, sentenzia MF, “i tre Elkann sono gli unici eredi di Marella e Margherita non è socia della Dicembre”. Fronte Margherita Agnelli sono pronti a fare appello e a chiamare in causa anche il notaio legato alla vicenda, mentre dai tre fratelli Elkann emerge soddisfazione per quanto deciso dal giudice.