Palermo, "me lo hanno ucciso": trovato senza vita il marito dell'eurodeputata Donato

Choc a Palermo per l'omicidio a colpi di pistola di Angelo Onorato, architetto e titolare di un negozio di arredamenti, noto anche per essere il marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato. Il corpo senza vita del professionista è trovato nella sua auto nei pressi di via Ugo La Malfa. L’Adnkronos fa sapere che Onorato sarebbe stato trovato nella sua auto con una fascetta stretta attorno al collo. Sul posto Polizia e Carabinieri.

"Angelo è morto, me lo hanno ucciso". È quanto ha confidato l’europarlamentare Francesca Donato, secondo quanto apprende la Dire, ad alcuni iscritti alla Dc che le chiedevano cosa fosse accaduto al marito.