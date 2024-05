Prezzi benzina, altro calo. E sul diesel la notizia migliore: c'è quasi il minimo dell'anno

24 maggio 2024 a

Sono ancora in calo le quotazioni dei prodotti raffinati, in calo anche i prezzi dei carburanti alla pompa, con il gasolio ormai vicinissimo al minimo dell’anno toccato il 12 gennaio. La benzina self service è in media a 1,88 euro/litro, il diesel a 1,73. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Ip.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,880 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,882, pompe bianche 1,874), diesel self service a 1,731 euro/litro (-2, compagnie 1,735, pompe bianche 1,723). Benzina servito a 2,021 euro/litro (-1, compagnie 2,061, pompe bianche 1,940), diesel servito a 1,875 euro/litro (-1, compagnie 1,917, pompe bianche 1,790). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,700), metano servito a 1,318 euro/kg (invariato, compagnie 1,336, pompe bianche 1,303), Gnl 1,181 euro/kg (-1, compagnie 1,190 euro/kg, pompe bianche 1,174 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,965 euro/litro (servito 2,227), gasolio self service 1,841 euro/litro (servito 2,111), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,471 euro/kg, Gnl 1,217 euro/kg.