Meteo, miglioramento ovunque in vista. Sottocorona segna in rosso la data del ribaltone

Quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Arriverà una tregua dalla pioggia? A rispondere a tali domande è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come di consueto durante la puntata del 24 maggio di Omnibus: “Sull’Italia ci sono un po’ di nuvole, non molto intense visto che non sono molto bianche, quindi piogge al momento non ce ne sono. Però per leggere il tempo dei prossimi giorni si segnala che a nord, a ovest, a sud ovest un po' di nuvole ci sono, non dà l'aria di essere una zona di alta pressione e di tempo stabile e infatti evidentemente non lo è”.

Dopo un assaggio di ciò che potrà succedere l’esperto passa alle previsioni giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, venerdì 24 maggio, la previsione fra centro e sud vede solo qualche nuvola e un po' di grigio che può passare nel corso della giornata. Pioggia veramente direi di no. Al nord invece è ancora una giornata con con quei fenomeni anche intensi ma isolati, che si attivano soprattutto nel pomeriggio. Sono quantità di un certo interesse, abbastanza elevate, isolate quindi fenomeni sporadici isolati qui e la e questa è la giornata di oggi. Nella giornata di domani, sabato 25 maggio, questa instabilità a macchia di leopardo si trasferisce all'Emilia Romagna, poi le zone interne o quelle adriatiche del centro e si affaccia anche al sud, perché viene preso il Molise, la zona del Gargano, parte della Basilicata, insomma è una giornata di tempo instabile, poi non è che prova sempre, questi fenomeni sono soprattutto nel pomeriggio. Qualche precipitazione fra Corsica e Sardegna. Quindi l'aria instabile c’è, ecco perché dicevo prima di alta pressione non ce n’è. Tuttavia domenica 26 maggio c'è un miglioramento un po' ovunque, cioè questi fenomeni scompaiono quasi del tutto, restano piccole incertezze, piccoli strascichi. Deboli piogge fra centro e sud, in qualche zona del nord, però di fenomeni intensi non ce ne sono. Quindi domenica tranquilla”.

Sottocorona conclude l’appuntamento meteo con un quadro delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In ripresa un poco anche al nord sulle pianure, soprattutto sulla parte orientale, però parliamo di 20-22 gradi, difficilmente di più. Fra centro e soprattutto il sud, soprattutto le Isole e in parte la Puglia, invece abbiamo valori che possono superare i 25 gradi anche. La tendenza nelle prossime 24 ore è di una diminuzione delle temperature, perché arriva questo tipo di aria instabile che dà anche fenomeni nelle ore più calde della giornata, quando le temperature dovrebbero salire invece è il momento che si formano le nuvole, quindi qualche diminuzione sul medio-basso versante tirrenico, in Sicilia. Invece al nord qualche leggera diminuzione ma anche il segno di qualche zona di aumenti piccoli e leggeri”.