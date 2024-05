Firenze, protesta choc contro Israele: stella di David e minaccia sulla porta di un professore

21 maggio 2024 a

È stata scoperta questa mattina, sulla porta della stanza di un docente della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, l’incisione di una stella di David accompagnata da una scritta minacciosa. L’episodio, denunciato alle competenti autorità, «suscita profondo sdegno», scrive l’Ateneo in un comunicato. «L’intera comunità del Dipartimento di Scienze giuridiche e della Scuola di Giurisprudenza condanna il gravissimo gesto che ci riporta agli anni più bui della recente storia europea e ci ammonisce sulla necessità di vigilare con fermezza su ogni rigurgito di antisemitismo - si legge nella nota diffusa dall’Università - Non è accettabile che la situazione internazionale venga usata quale pretesto per alimentare manifestazioni di questo tipo. Il Dipartimento e la Scuola si impegnano a intensificare la propria presenza e le proprie attività nella promozione di una cultura della convivenza rispettosa dei valori del pluralismo democratico». L’ennesimo vergognoso episodio di antisemitismo andato in scena dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza.