Prezzi benzina, continua il crollo del costo: fino a quanto scendono le medie

Mentre sui mercati si registra il secondo lieve rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa scendono ancora, dopo i ribassi sui listini dei giorni scorsi e i nuovi ritocchi da parte degli operatori (Tamoil -1 cent sui prezzi raccomandati di benzina e diesel). Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia vedono la benzina self service a 1,888 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,890, pompe bianche 1,885), diesel self service a 1,742 euro/litro (-4, compagnie 1,745, pompe bianche 1,737). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,032 euro/litro (2,035 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,968 e 2,101 euro/litro (no logo 1,943).

La media del diesel servito è 1,889 euro/litro (contro 1,892), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,823 e 1,959 euro/litro (no logo 1,797). La media del metano servito è a 1,318 euro/kg, per il Gnl a 1,180 euro/kg mentre i prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,721 e 0,737 euro/litro (no logo 0,705).