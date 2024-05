Prezzi benzina, scende il costo. Ma la vera buona notizia è sul diesel

16 maggio 2024 a

a

a

Rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, dopo tre sessioni consecutive in calo. Continuano invece a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa: il gasolio è ai minimi da quasi quattro mesi, con il differenziale rispetto alla benzina che si avvicina ai 15 centesimi al litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP si registra un ribasso di un centesimo sul gasolio.

Il mattone del Papa macina utili: boom immobiliare, volano gli affitti

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,892 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,894, pompe bianche 1,888), diesel self service a 1,746 euro/litro (-3, compagnie 1,749, pompe bianche 1,740). Benzina servito a 2,033 euro/litro (-2, compagnie 2,072, pompe bianche 1,953), diesel servito a 1,890 euro/litro (-2, compagnie 1,931, pompe bianche 1,807). Gpl servito a 0,713 euro/litro (invariato, compagnie 0,723, pompe bianche 0,701), metano servito a 1,320 euro/kg (-1, compagnie 1,338, pompe bianche 1,305), Gnl 1,178 euro/kg (invariato, compagnie 1,180 euro/kg, pompe bianche 1,176 euro/kg).

Dieci conferme per il mare dei romani: ecco le bandiere blu del Lazio

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,974 euro/litro (servito 2,236), gasolio self service 1,852 euro/litro (servito 2,122), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,471 euro/kg, Gnl 1,199 euro/kg.