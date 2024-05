MeteoGiuliacci, "picchi oltre i 30 gradi". Dove scoppia l'estate: la data

14 maggio 2024 a

Nei prossimi giorni l'Italia sarà spaccata in due con l'estate che imperverserà sulle regioni del Sud e il Nord che combatterà con alcune perturbazioni dall'Atlantico. Come riportato dal sito MeteoGiuliacci , "Una situazione che nelle estreme regioni meridionali garantirà prevalenza di tempo bello e, soprattutto, temperature in aumento, con valori praticamente estivi". Si potranno raggiungere addirittura temperature vicine ai 30 gradi in Calabria e Sicilia nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 maggio, che però non saranno ancora le più roventi della settimana.

Nel weekend infatti il termometro schizzerà ancora più in alto con "possibili picchi fino a 31-32 gradi, che assieme al sole daranno a queste giornate un sapore decisamente estivo", spiegano gli esperti. Nel corso della prossima settimana, invece, le temperature si riabbasseranno e torneranno sulle medie stagionali. Le regioni centro-settentrionali, al contrario di Sud e Isole, nei prossimi giorni saranno sfiorate dalle piogge.