Meteo, Italia divisa tra grandinate e caldo anomalo: quali "i giorni peggiori"

Dopo un weekend per lo più da sogno, l'Italia si prepara a spaccarsi a metà. Con l'inizio della nuova settimana, infatti, il quadro meteorologico cambia e si delineano nette differenze tra il Nord e il Sud. Il maltempo tornerà a colpire il Settentrione. Il caldo, dal sapore già estivo, si farà invece sentire al Meridione. Il motivo? Una "vasta e profonda circolazione ciclonica" attiverà correnti fresche e umide.

Nelle regioni del Nord, le giornate peggiori saranno quelle di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio. "Non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale, come trombe d'aria e grandinate", fa sapere il team de ilmeteo.it . Come premesso, "il movimento dell'area depressionaria verso sud richiamerà nel contempo venti molto caldi direttamente dalle bollenti terre sahariane in direzione delle regioni meridionali e parte di quelle centrali", si legge.

Che vuol dire? È chiaro che bisogna prepararsi a fare i conti con temperature anche elevate. "Sulle regioni meridionali, specialmente in Sicilia, ci attendiamo valori termici da piena Estate con picchi che potrebbero addirittura sfiorare la soglia dei 40°C", specificano gli esperti. L'equilibrio è lontano? "Solo tra Venerdì 17 Maggio e l'inizio del prossimo weekend la circolazione generale potrebbe subire dei cambiamenti, con il ritorno a condizioni meno instabili al Nord e con un'attenuazione del grande caldo al Sud", aggiungono i meteorologi.