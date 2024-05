Meteo, l'allarme di Sottocorona: "Si farà sentire". Cosa sta arrivando

14 maggio 2024 a

Cosa sta per arrivare sull'Italia? Ne parla Paolo Sottocorona durante il TgLa7 del mattino. Il meteorologo parla esplicitamente di una perturbazione che sta per colpire soprattutto le regioni settentrionali, spostandosi progressivamente verso est.

"Peggioramento marcatissimo". Sottocorona avvisa: quando cambia tutto

"Nella giornata di martedì 14 precipitazioni abbondantissime sul nord-ovest. Più deboli quelle che riguardano le zone di pianura. Sull'Appennino centrale qualche debole pioggia tra Lazio e Abruzzo. forse nel pomeriggio qualche fenomeno un po' più intenso. Il sud, invece, rimane proprio a margine per non dire al di fuori di questa circolazione perturbata che mercoledì 15 si farà sentire ancora di più soprattutto al nord. Tutte le regioni avranno precipitazioni come minimo moderate e poi ci saranno zone molto estese di maltempo fortissimo che prenderà l'alto Piemonte, la Lombardia, il Trentino, parte del Veneto. E ancora una volta centro e sud con un tempo appena un po' incerto e qualche debole pioggia. Giovedì 16, invece, in cui il maltempo sarà ancora fortissimo sulla parte centro-orientale del nord, per esempio sul Friuli Venezia Giulia. Comincia, invece, ad attenuarsi su settore occidentale quindi il maltempo intenso si sposterà verso est. lasciando al di fuori il centro e il sud. Quindi si prende al massimo parte delle Marche e l'alta Toscana. Situazione degna della massima attenzione e prudenza. Le minime sono leggermente più basse specie dove il cielo è stato sereno durante la notte"