MeteoGiuliacci, anche giugno sarà segnato da piogge e temporali frequenti: la previsione

12 maggio 2024 a

a

a

Che estate sarà quella che ci aspetta? Che tempo farà? A rispondere a questa domanda è il sito meteogiuliacci.it , che anticipa le tendenze per i mesi più caldi: “Non è difficile capire che sarà un’estate calda e secca, ma l'inizio del periodo estivo può essere particolarmente turbolento, con un periodo sotto media e di pioggia e temporali frequenti proprio nel prossimo mese di giugno”. In generale i mesi estivi vedranno temperature sopra la media e non sarà affatto fresca, ma almeno nella parte iniziale sono probabili piogge e temporali assai frequenti, anche se non ovunque.

"Quando arriva il caldo africano". MeteoGiuliacci: Italia spezzata in due

Il sito dedicato alle previsioni meteo evidenzia che il periodo più caldo sarà quello tra luglio e agosto, mentre “giugno potrebbe partire con instabilità. La prima decade dovrebbe rimarcare le piogge molto abbondanti al nord e sole e caldo al sud. Almeno la prima metà del mese di giugno potrebbe essere quindi abbastanza compromessa, anche se la seconda quindicina dovrebbe avere una maggiore tendenza alla stabilità per tutti”. Con la spaccatura tra meridione e settentrione. Il rischio segnalato è quello di fenomeni violenti e di forte intensità: “Alluvioni lampo, grandinate e forti colpi di vento saranno dunque attori protagonisti del tempo delle prime settimane del prossimo mese”. L’inizio dell’estate sarà tutt’altro che soleggiato, gli italiani ne prendano atto.