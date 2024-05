Denise Pipitone, spunta la foto che riaccende la speranza della madre

Francesco Fredella 13 maggio 2024 a

Piera Maggio non ha mai perso la speranza: dal 2004 cerca sua figlia Denise Pipitone, scomparsa nel nulla - misteriosamente - da Mazzara del Vallo. Era il primo settembre di ventidue anni fa. Ora Maggio dice di aver ricevuto una foto di una ragazza che potrebbe somigliare molto a sua figlia. "Non ho mai perso la speranza", racconta. Le indagini, tra colpi di scena e presunti avvistamenti, non hanno mai portato alla luce i fatti: che fine ha fatto Denise Pipitone? Mistero.

Il clamoroso ritrovamento a casa di Denise Pipitone. La foto che sconvolge tutti | GUARDA

"C'è una ragazza, una minore, straordinariamente somigliante a mia figlia. Quell’immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l’anno, quando è stata scattata e chi erano quelle persone. Non mi innamoro di un’immagine perché la ritengo assolutamente, con alta probabilità, di mia figlia, ma ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la mettiamo da parte”, dice ancora la madre di Denise. Del caso, da vent'anni, se ne sono occupate le più importanti trasmissioni italiane. Quel caso, avvolto nel mistero, è diventato uno dei gialli per antonomasia del nostro Paese.

Sempre da Mara Venier, a Domenica in, la madre di Denise dice: «Ho deciso di scrivere un libro per Denise perché c'è una parte di me che non era mai stata raccontata. Quel libro è stata quella parte di verità che non tutti conoscevano. In questo libro è la mamma che parla. Volevo tirar fuori quella che era la mamma di Denise e poi spero che un giorno mia figlia abbia tra le mani questo libro».