Meteo, Sottocorona: "Nessuna via d'uscita", quando finisce il maltempo

"Non c'era via d'uscita", spiega Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di mercoledì primo maggio. Ebbene, l'arrivo del maltempo nel giorno di festa era stato previsto ma quanto durerà? La perturbazione è arrivata da ovest, facendosi sentire soprattutto al nord e al centro: "Ci sono già delle piogge", spiega il meteorologo nel corso del Tg La7. Le precipitazioni interesseranno ampie zone anche al sud, come i fenomeni intensi previsti sul Gargano. Tra Veneto ed Emilia Romagna potrebbe esserci meno pioggia, ma "sulle zone di nord ovest, Piemonte e Valle d'Aosta, parliamo di precipitazioni eccezionalmente abbondanti, e in parte vale anche per il nord-est, la Liguria, la Toscana".

Giovedì 2 maggio c'è qualche miglioramento al sud, sul basso versante Adriatico. Ma sulle zone tirreniche centrali continueranno i fenomeni, spiega Sottocorona. "Sono 48 ore di maltempo piuttosto intenso", sintetizza l'esperto che per venerdì 3 maggio prevede "una certa attenuazione, perché al nord e al centro restano delle piogge ma meno intense". Insomma, per uscirne "ci vogliono tre giorni".