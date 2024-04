Meteo, 1° maggio senza speranza. Sottocorona: "Maltempo forte", dove colpisce

30 aprile 2024 a

Che tempo farà il primo maggio? "Ne stiamo parlando da giorni, il tempo sta peggiorando", spiega Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di martedì 30 aprile per La7. "Ci sono ancora ampie zone di sereno ma da ovest arriva il peggioramento" che si farà sentire dal pomeriggio, spiega il meteorologo. Arrivano delle nuvole più intense in Sardegna e al nord ovest, con piogge in Liguria, sull'Appennino con qualche "precipitazione anche intensa". Sulle altre zone soltanto nuvole. Il maltempo vero arriverà proprio domani, 1 maggio, giorno di festa scelto da molti italiani per gite e viaggi. "Il maltempo c'è soprattutto sulle zone di nord ovest, molto forte", soprattutto tra "Valle d'Aosta e Piemonte, e poi in parte sul lato tirrenico del centro-sud", spiega Sottocorona.

Giovedì 2 maggio la situazione meteo si mantiene ma si attenua, soprattutto al centro sud, e "tende a sistemarsi un poco verso il fine settimana". Le temperature, che sono aumentate nelle ultime ore, domani scenderanno di nuovo.