Meteo, ponte del primo maggio rovinato? Giuliacci avvisa: "Altra perturbazione"

30 aprile 2024 a

a

a

"Ombrello a portata di mano": è questa la formula che Andrea Giuliacci ha scelto per spiegare a tutti che tempo ci aspetta domani, mercoledì primo maggio. Il motivo di tale affermazione? "Una nuova perturbazione si sta avvicinando" e "domani tornerà la pioggia", ha spiegato l'esperto in collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino. Dove colpiranno le nuove precipitazioni? "Da Nord a Sud", ha detto senza timore di smentita.

Giuliacci non lascia speranze sul 1 maggio: "Brutto tempo e crollo delle temperature"

Le piogge saranno "più insistenti a Nord-Ovest e nelle regioni tirreniche", ha continuato, per poi spegnere l’entusiasmo di tutti i telespettatori che sono già pronti a celebrare la festa dei lavoratori. Non possiamo stare tranquilli perché "dietro c'è un'altra perturbazione". Giovedì sarà una giornata "piovosa". Ponte del primo maggio tutto guastato? "In realtà no. Già venerdì le cose inizieranno a migliorare. Poi, nel fine settimana, il tempo cambierà in maniera decisa", ha affermato il meteorologo. Giuliacci ha riassunto così: "Giovedì ancora utile l'ombrello, soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche. Venerdì il sole guadagnerà terreno con qualche improvviso acquazzone soprattutto sulle zone interne e del Centro. Nel Sud il sole protagonista nel fine settimana", ha concluso.