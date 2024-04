Meteo, la "saccatura" che rovina il Primo maggio: quando cambia tutto

29 aprile 2024 a

Dopo un'ondata di maltempo che ha colto tutti di sorpresa, il sole è tornato a dominare le previsioni meteo. Ora, però, pare che all'orizzonte si delinei un nuovo, importante ribaltone. Il consiglio è di non riporre ombrelli e abiti pesanti perché sono in arrivo piogge, temporali e venti forti. Il motivo? A spiegarlo è il team de ilmeteo.it . Una "saccatura" si sta avvicinando alla Penisola Iberica e "prende le sue origini da un profondo vortice ciclonico attualmente collocato a ridosso del Regno Unito. Ma non è tutto perché è "destinata a diventare sempre più influente sulle condizioni del tempo per il nostro Paese". La data da segnare per un cambio di passo è quella di martedì 30 aprile, quando si registreranno i primi segnali nelle Isole Maggiori. Il peggioramento più significativo arriverà, invece, mercoledì 1 maggio.

"Saranno sotto osservazione le regioni del Nord Ovest, in particolare il Piemonte, ma anche gran parte della Sardegna. Piogge e temporali si estenderanno nel corso della giornata anche sull'Emilia Romagna, il settore più occidentale del Veneto, nonché gran parte dell'area tirrenica del Centro, fino alla Campania", hanno anticipato gli esperti per la giornata in cui si celebrano i lavoratori. "Tra Giovedì 2 e Venerdì 3 Maggio ad aggravare il tutto ci penserà un vortice ciclonico in transito che provocherà altro maltempo al Centro-Nord, coinvolgendo stavolta anche gran parte del Sud", ha aggiunto la squadra del sito.

"Il Primo Maggio sarà obbligatorio tenere un ombrello a portata di mano, perché proprio durante la Festa dei Lavoratori è prevista la fase di maltempo più intenso; durante tutta la giornata di mercoledì avremo a che fare con un elevato rischio temporalesco, soprattutto al Centro-Nord e, a causa dei forti contrasti tra masse d'aria diverse, i fenomeni localmente potrebbero risultare intensi e grandinigeni", ha dichiarato Antonio Sanò, fondatore del sito.