Prezzi benzina e diesel, il calo non si ferma: a quanto arrivano le medie

Poco mosse le quotazioni petrolifere, in calo i prezzi dei carburanti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di due centesimi su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,920 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,923, pompe bianche 1,913), diesel self service a 1,801 euro/litro (-3, compagnie 1,805, pompe bianche 1,791). Benzina servito a 2,058 euro/litro (-1, compagnie 2,098, pompe bianche 1,977), diesel servito a 1,942 euro/litro (-3, compagnie 1,984, pompe bianche 1,856). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,321 euro/kg (-1, compagnie 1,340, pompe bianche 1,306), Gnl 1,151 euro/kg (-2, compagnie 1,147 euro/kg, pompe bianche 1,155 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,003 euro/litro (servito 2,262), gasolio self service 1,902 euro/litro (servito 2,169), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,470 euro/kg, Gnl 1,176 euro/kg.