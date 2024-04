Freddo e virus, Bassetti: "La stagione influenzale peggiore degli ultimi anni"

24 aprile 2024 a

a

a

Il crollo improvviso delle temperature ha contribuito a causare un aumento dei casi di influenza. Se ne è parlato a Mattino 5. Ospite in collegamento, Matteo Bassetti è intervenuto sul tema: "Il freddo aiuta i virus. La differenza tra le alte e le basse vie qual è? Le alte vie sono quelle del raffreddore e del mal di gola. Le basse vie sono i polmoni. Abbiamo tantissimi casi polmoniti, che si sommano a quelle batteriche", ha spiegato. "È una stagione così: la peggior stagione influenzale degli ultimi 15,20 anni", ha aggiunto subito dopo. "Vi aspettate un colpo di coda?", ha chiesto il conduttore del programma di informazione. "Più che del virus dell'influenza che è in una fase calda, dei cugini, i cosiddetti virus para-influenzali", ha risposto il direttore di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Aumento dei casi di morbillo, Bassetti: chi può chiedere l'esame sierologico

"È davvero deprimente vedere i dati europei Ecdc della pertosse e del morbillo, perché vuol dire essere tornati indietro di moltissimo. Così tanti casi di morbillo e pertosse in Europa nel 2024, dopo che eravamo arrivati ad un passo da non vedere più queste malattie, è una situazione fuori dal tempo. Nel 2018-2019 eravamo davvero molto vivicini alla vittoria e all’eradicazione": così si era invece espresso con l’Adnkronos Salute. "Dobbiamo spiegare alle persone l’importanza dei vaccini, c’è stata una perdita di fiducia ma ora non stiamo lì a cercare di capire il perché ma ripartiamo come fatto negli anni ’80 e ’90 spiegano come i vaccini possono cambiare la nostra vita. Oggi l’anti-Hpv previene il tumore, il vaccino dell’epatite B previene una neoplasia, così come la rosolia evita le malformazione, sono questi i messaggi che vanno dati alle persone", ha dichiarato.