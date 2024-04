Meteo, il freddo rimane. Sottocorona: "Fenomeni intensi", ecco dove

24 aprile 2024 a

Questa mattina Roma si è svegliata con il rumore della pioggia scrosciante. Domani, mercoledì 25 aprile, qualcuno ha già preventivato ore da trascorrere all'aria aperta. Che cosa dobbiamo aspettarci? In diretta dallo studio di Omnibus, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo. "Le nuvole che davano piogge al Nord si sono attenuate. Isolate sono quelle al Centro. Questo, però, non significa deboli. I fenomeni, anche a Roma, sono stati intensi": così ha esordito l'esperto, che poi è passato a delineare un quadro più ampio.

Meteo, Sottocorona non dà illusioni: "Giornata rovinata"

"Al Nord ci sono schiarite sulle zone di Nord-Ovest. Su quelle di Nord-Est ci sono ancora piogge. Le piogge al centro sono localmente intense sul versante tirrenico", ha spiegato mostrando ai telespetattori del programma di approfondimento giornalistico la carta. "Lo stesso vale per il Sud. Sulle isole qualche pioggia c'è", ha aggiunto. Per quanto riguarda la giornata di festa di domani, "questa situazione, con schiarite al Nord ma con piogge isolate, non cambia". Al Centro ci saranno "fenomeni isolati ma forti", ha detto.

Festa del 25 aprile rovinata? Giuliacci: "Nocciolo gelido ma..."

Al Sud "va un po' meglio". Il motivo? Si registreranno meno piogge. Venerdì 26, invece, ci saranno "piogge deboli un po' ovunque". Questo spiega l'inzio di un'attenuazione, "non miglioramento". Le temperature minime continuano a essere "decisamente basse". "Inutile continuare a parlare di freddo perché c'è", ha chiosato Sottocorona.