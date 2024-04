Meteo, torna l'inverno sull'Italia: "Quando finirà il freddo"

19 aprile 2024 a

Temperature in rapido abbassamento. Come testimoniano i dati pubblicati sul sito ilmeteo.it , l'Italia è sotto l'effetto di un vortice di aria fredda provocato dallo spostamento dell'alta pressione verso ovest e nord. In altre parole stiamo assistendo a un vero e proprio ritorno dell'inverno. Ma cosa succederà nei prossimi giorni?

L'aria fredda resisterà alle nostre latitudini almeno fino alla metà della prossima settimana quando le correnti cominceranno gradualmente a spostarsi dai quadranti Nord-occidentali e i venti freddi provenienti dal grande Nord inizieranno a perdere lentamente energia. Insomma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere una progressiva stabilizzazione del quadro climatico.