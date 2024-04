Meteo, Sottocorona vede nero per il weekend: dove e quando pioverà

19 aprile 2024 a

La situazione del meteo è in piena evoluzione: la perturbazione che ha colpito ampie zone di Italia è passata o il maltempo è destinato a stazionare ancora sul nostro Paese? A presentare le ultime previsioni del tempo nel corso di Omnibus è il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona. Nella giornata di venerdì 19 aprile la perturbazione che ieri insisteva sulle regioni settentrionali è ancora attiva e si è spostata su parte del centro e del Sud. Resiste qualche debole precipitazione nelle zone alpine mentre le piogge più intense si registrano sul medio versante adriatico, la parte peninsulare del Sud, un poco la Sicilia molto meno la Sardegna.

"Ieri dicevamo che questo maltempo dal nord è passato al centro poi al sud, e poi si allontana - spiega Sottocorona - In realtà non è così perché la zona resta molto instabile". Per sabato 20 aprile, infatti, "sono previste di nuovo precipitazioni molto intense sulle zone soprattutto del centro", in particolare l'Adriatico a causa dei venti da est. Deboli piogge al nord per un grigio inizio di weekend. Il grosso si manifesta domenica 21 aprile, giornata "ancora piuttosto instabile sul medio versante Adriatico" con precipitazioni intense che ricompaiono in maniera isolata anche al nord e soprattutto al nord-ovest, spiega l'esperto. Per quanto riguarda le temperature, le minime di questa mattina sono basse, "sotto media" fa notare Sottocorona, e nei prossimi giorni continueremo su questa tendenza.