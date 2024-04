Meteo, weekend "decisamente fresco". Giuliacci anticipa: dove colpirà la pioggia

18 aprile 2024 a

a

a

Lo scorso weekend abbiamo avuto un assaggio di estate. Quello in arrivo, invece, potrebbe ricordarci l'inverno. Ad annunciarlo è il colonnello Mario Giuliacci, che nell'ultimo intervento pubblicato su meteogiuliacci.it ha chiarito che tempo ci aspetta nei prossimi giorni. Il fine settimana sarà "decisamente fresco e non mancheranno la pioggia e la neve". Stando a quanto mostrano le ultime mappe, "un nuovo nucleo di aria fredda irromperà sull’Italia nella giornata di sabato 20 aprile, accompagnato da acquazzoni e temporali". Quali saranno le regioni più colpiute? "Soprattutto Emilia, Romagna, tutte le regioni centrali e, più giù, anche Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica", ha scritto l'esperto.

"Farà freddo": Paolo Sottocorona lancia l'allarme. Cosa ci aspetta

Domenica 21 aprile, poi, sarà la volta delle regioni centrali e del Sud. "A fine giornata si affaccerà un’altra perturbazione e nuove piogge in serata torneranno a bagnare il Nordovest", ha detto il meteorologo. E che succederà per quanto riguarda le temperature? "Le correnti fredde al seguito della perturbazione ci regaleranno temperature insolitamente basse per ilo periodo, in generale tipiche di metà marzo: certo, non il freddo pungente dell’inverno, ma comunque un fresco insolito per il periodo, capace di aprire la strada a nevicate tipiche di fine inverno", ha aggiunto.