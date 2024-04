Meteo, "farà freddo": Paolo Sottocorona lancia l'allarme. Cosa ci aspetta

17 aprile 2024 a

Il caldo degli ultimi giorni ha lasciato credere che fosse ora di dire addio alla pioggia e al freddo. Tuttavia, già nelle ultime ore il tempo è cambiato. L'Italia è spaccata in due. Al Nord si registrano anche delle inattese nevicate. Al Sud, invece, il sole guadagna terreno. "Un vecchio proverbio diceva 'Aprile non ti scoprire'": inizia con queste parole l'ultimo intervento di Paolo Sottocorona, che in un video per il Tg di La7 ha aggiornato tutti sulle previsioni meteo dei prossimi giorni.

Italia spaccata a metà: neve e freddo al Nord e caldo anomalo al Sud

"Non si parlava di cambiamento climatico, ma è venuto preciso. Abbiamo avuto dei giorni caldi e quindi ci siamo scoperti. Adesso il tempo ci ha tirato le orecchie", ha spiegato meglio l'esperto. "Andiamoci piano. Le temperature sono scese molto. Siamo sotto media e non capita spesso di questi tempi. Il punto è che non passerà subito", ha aggiunto. Dobbiamo ritirare fuori l'ombrello, dunque? "Non passerà subito. Per qualche giorno e parte della prossima settimana tenetevi vicino un golfino o una giacca. Non sembrerà estate e neanche primavera inoltrata. Farà freddo"