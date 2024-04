Meteo, Sottocorona svela cosa arriva sull'Italia: "Non ci lascerà subito"

17 aprile 2024 a

a

a

Meteo, sull'Italia sta per cambiare tutta la situazione. A raccontarlo è Paolo Sottocorona durante il Tg La7 del 17 aprile. Il meteorologo parla di incertezze che diventano certezze e che non lascerà presto il nostro Paese.

Italia spaccata a metà: neve e freddo al Nord e caldo anomalo al Sud

"Ci sono un po' di nuvole al nord e altre al centro. Non sono molto intense e al momento non stanno dando precipitazioni significativa. Al momento già vi fa capire dove andiamo a parare. Mercoledì 17 qualche pioggia è prevista. Non è maltempo marcato però interessa gran parte del sud, parte del centro e al nord qualche fenomeno isolato anche in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino e parte della Lombardia. Si tratta di piccole zone, però, sarà un tempo prevalentemente incerto. Giovedì 18 queste incertezze diventano certezze. Su parte del nord ma in maniera isolata, marcatamente al centro e in maniera un po' più debole al sud il maltempo c'è e al centro ci sono fenomeni anche di una certa consistenza. Venerdì 19 si attenua un po' questo maltempo sicuramente al nord e in parte al centro però interesserà il centro-sud con fenomeni intensi. Quindi questo maltempo giro un po' non è esteso e totale ma è ben presente e non ci lascerà subito. Le minime si sono abbassate e restano sotto la media soprattutto al nord e al centro".