Meteo, Italia spaccata a metà: neve e freddo al Nord e caldo anomalo al Sud

Come un celebre detto insegna, a essere "pazzerello" è marzo. Il mese di aprile, però, non scherza. Il motivo? Il tempo ha deciso di sparigliare le carte e di spaccare in due la penisola italiana. Se piogge, neve e maltempo diffuso continuano a sferzare il Nord, non si può dire lo stesso del Sud. La presenza del sole e le temperature che schizzano in alto in maniera inattesa sono fattori ai quali i cittadini delle regioni meridionali del nostro territorio non sono disposti a rinunciare. Molte sono le foto che gli utenti lanciano sui social network per testimoniare questa netta differenza tra aree. Oggi un primo impulso freddo ha avuto effetti sulle condizioni meteorologiche del settentrione. In Friuli Venezia Giulia, per esempio, l'estate si fa attendere. Dopo Pordenone, anche Udine e provincia hanno ritrovato la grandine, abbattutasi sul capoluogo friulano verso le 15.30, proprio mentre a Tarvisio e a Sappada si ritrovavano sotto la neve. Rimbalzano in rete gli scatti che ritraggono alcuni comuni coperti da un'ondata di fiocchi. Non mancano, però, immagini che immortalano litorali colpiti già dal grande caldo.