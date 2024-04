MeteoGiuliacci, quanto durerà il freddo: "Peggioramento invernale"

16 aprile 2024 a

Fase di freddo e abbassamento delle temperature su tutta l'Italia. I modelli meteorologici studiati dagli esperti del sito meteogiuliacci.it rivelano che, nei prossimi giorni, arriverà una lunga fase di maltempo e freddo intenso. A dire il vero, non sarà tanto il brutto tempo quanto le temperature che vivranno giorni difficili.

Vortice dal Nord e gabbia ciclonica: maltempo e freddo senza tregua

Ma quanto durerà questa fase? Secondo i modelli di riferimento, per almeno dieci giorni non cambierà granché. Ma la vera notizia non è tanto il freddo quanto il caldo mancato durante l'ultimo inverno.