Meteo, la gabbia ciclonica colpisce tutta l'Italia: ecco il vortice dal Nord Europa

Il meteo sull’Italia è pronto a cambiare. E sarà colpa di una gabbia ciclonica, che andrà a colpire tutte le regioni del nostro Paese. A spiegare le motivazioni di tale situazione è il meteorologo Stefano Rossi: “Le cose cambieranno a causa di un indietreggiamento, verso ovest, dell'alta pressione, che favorirà l'arrivo di venti freddi collegati ad un vasto vortice ciclonico che prende le sue origine dalle terre settentrionali del Vecchio Continente”. Sul sito ilmeteo.it si segnala che già nella serata di martedì 16 aprile arriveranno forti temporali al Nordest, mentre il Sud sarà toccato da un vortice - anche qui causerà piogge - che si è formato nell’Africa del Nord.

Ci sarà anche un repentino calo delle temperature e l’arrivo di venti freddi, con il maltempo che colpirà l’Italia da giovedì 18 aprile che sarà responsabile anche di nevicate fino a quote abbastanza basse, pure sull’Appennino. Quando finirà questa situazione? Il bel tempo non è dietro l’angolo: “Da venerdì 19 Aprile - spiega Rossi - il vortice ciclonico viaggerà lentamente in direzione della Grecia. Anche il weekend trascorrerà però all'insegna di una spiccata instabilità e in un contesto climatico decisamente fresco, a tratti pure freddo di notte, con temperature non di molto superiori allo zero”.