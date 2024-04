Meteo, "tutti i giorni": la frase di Giuliacci che ribalta i piani degli italiani

15 aprile 2024 a

"Brutte notizie. Arriverà il freddo e torneranno tante piogge": così ha esordito Mario Giuliacci nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci . Il mese di Aprile, quindi, è iniziato bene ma non finirà nello stesso modo. Chi ha già prenotato qualche weekend al mare, dovrà mettere in valigia un ombrello e un giacchetto. Se negli ultimi giorni si è parlato addirittura di assaggio d'estate, presto i termometri segneranno un drastico crollo delle temperature. Parola del celebre fisico dell'atmosfera.

"Arriverà il freddo. Entro giovedì le temperature scenderanno di 10 gradi su tutta l'Italia. Dove avevate temperature di massima di 25 gradi, adesso avrete temperature di 15 gradi", ha spiegato. "Non sono certo temperature da caldo. Il brusco sbalzo termico non viene digerito subito. Avvertirete molto freddo, preparatevi", ha continuato. "Questo freddo durerà almeno fino al 24 di aprile. Poi le temperature risaliranno, ma di poco. Quindi non tornerà il caldo. Pioverà quasi tutti i giorni tra domani, martedì, e domenica prossima", ha aggiunto. Quali saranno gli Stati più colpiti? "Soprattutto al Centro-Sud e al Nord-Est. Pochissimo al Nord-Ovest. Poi, tra il 22 e il 28 aprile pioverà soprattutto al Centro-Nord", ha concluso l'esperto.